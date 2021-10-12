В казанском Кремле прокомментировали введение обязательной вакцинации от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

— Это же забота о вашем здоровье, — прокомментировала введение обязательной вакцинации от коронавируса в Татарстане руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Когда мы видим по статистике какое огромное количество пожилых людей, ввиду своего возраста они очень коммуникабельны, они ходят на улицу, общаются с людьми, как-то их обезопасить надо, это же тоже наши люди, — добавила она относительно требований к прививке для для пожилых граждан.

По ее словам, среди больных коронавирусом очень много пожилых граждан, которые не вакцинировались. О важности мер по профилактике среди этой категории она рассказала на примере экс-депутата Госсовета Татарстана Фандаса Сафиуллина:

— Не привит был, заболел. К сожалению, вытащить из этой ситуации уже невозможно было. Он осознавал, что он возрастной человек, он не привился и запустил свою болезнь и пришел в больницу уже достаточно поздно. Делали все, что возможно, но спасти его не удалось, заявила Галимова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, накануне в Татарстане ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан. Под нее попадают лица в возрасте 60 лет и старше.



