Главное за выходные: крушение самолета в Мензелинске, резкий рост темпов вакцинации
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 11 октября:
- 11 октября в Татарстане объявлен днем траура в связи с крушением самолета. В воскресенье утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-410, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили. Подробности трагедии — в нашем материале. Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СКР.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании объяснил ужесточение ограничений и введение в республике системы QR-кодов. По его словам, другого выхода у Татарстана просто нет. Также президент РТ добавил, что власти будут жестко требовать выполнения ограничений.
- Введение ограничительных мер резко подстегнуло темпы вакцинации в Татарстане. В субботу прирост за сутки составил 10 300 человек. Медики в ТЦ Казани работали до последнего посетителя — вплоть до закрытия торговых центров. Привили всех пришедших на вакцинацию.
- Торговые центры попросили у Рустама Минниханова отменить вводимые ограничения с QR-кодами. Крупнейшие владельцы торговых центров республики предполагают, что выручка от продаж в результате этого обрушится на 70—80%.
- Вслед за торговыми центрами обращение к властям республики готовят рестораторы, которые оценивают спад прибыли примерно в 30—70% от общей выручки при введении системы QR-кодов. Если система просуществует долго, многие кафе и рестораны окажутся под угрозой закрытия.
- Руководитель одного из похоронных бюро Казани Радик Мустафин рассказал о том, как коронавирус привел к всплеску спроса на ритуальные услуги в Татарстане. По его словам, число захоронений выросло на 40%. Если раньше в Казани в сутки в среднем проходило около 40 похорон, а теперь это уже около 75—100 погребений. По мнению Мустафина, если так будет продолжаться, Казань может столкнуться с нехваткой мест на кладбищах. Городу необходим крематорий.
- В Татарстане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нападения бродячей собаки на ребенка. Об этом сообщили в Следкоме РФ по Татарстану. По предварительным данным, ЧП произошло у дома на улице Фучика: собака напала на ребенка и покусала ему лицо и конечности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
- Полпред в ПФО Игорь Комаров назвал причину трагедий в Казани и Перми. По его мнению, приводит к трагедиям недостаточное внимание к молодежи и ее проблемам.
Ольга ШагиеваОбщество Татарстан
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