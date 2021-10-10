11 октября в Татарстане объявляется днем траура

Фото: скриншот видео

11 октября в Татарстане объявляется днем траура в связи с крушением самолета. Об этом сообщил Рустам Минниханов на совещании штаба, сформированного в Мензелинске. На видео, предоставленном пресс-службой президента, Рустам Минниханов рассказывает:

— В 9.05 по той информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что левый двигатель отказал, и запросили посадку. Полет длился недолго, как мы знаем... Так как впереди были населенные пункты, они уходили налево, шли на посадку, но, видимо, высота не позволила. В этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль «Газель», они его крылом задели, летательный аппарат перевернулся, и случилась трагедия. Все, что могли сделать спасательные службы, было сделано. Но, к сожалению, мы потеряли 16 человек. Шестеро имеют достаточно серьезные проблемы. Четверо из тех, кто остался жив, уже в Челнах, в БСМП, находятся, одного с помощью санавиации доставили в Казань. Всем тем, кто остался жив, оказывается медицинская помощь, делается все, что необходимо, для сохранения жизней этих людей. По поводу тех лиц, которые погибли — к сожалению, среди них много гостей из соседних республик, есть и из Татарстана. Я принял решение, что будет оказана материальная помощь по доставке и в похоронах. Республика окажет всю необходимую помощь семьям погибших. Еще раз хочу принести свои самые глубокие соболезнования близким этих людей, их родным. Большая трагедия, мы соболезнуем.

Скриншот видео

Напомним, сегодня утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-140, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили. Подробности трагедии — в нашем материале.

