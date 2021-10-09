В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка

В Татарстане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нападения бродячей собаки на ребенка. Об это сообщили в Следкоме РФ по Татарстану.



По предварительным данным, ЧП произошло у дома по улице Фучика — собака напала на ребенка и покусала ему лицо и конечности. Проводятся следственые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщают СМИ, мальчика госпитализировали в больницу. Прокуратура начала проверку инцидента.