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В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка

22:33, 09.10.2021
В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после нападения бродячей собаки на ребенка. Об это сообщили в Следкоме РФ по Татарстану.

По предварительным данным, ЧП произошло у дома по улице Фучика — собака напала на ребенка и покусала ему лицо и конечности. Проводятся следственые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщают СМИ, мальчика госпитализировали в больницу. Прокуратура начала проверку инцидента.

Происшествия Татарстан

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