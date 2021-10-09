Полпред в ПФО назвал причину трагедий в Казани и Перми

Недостаточное внимание к молодежи и ее проблемам приводит к трагедиям, в том числе в образовательных учреждениях, как в Перми и Казани. Такое мнение выразил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

— Первый вопрос — совершенствование региональной нормативно-правовой базы государственной молодежной политики. Недостаточная проработка этого вопроса, недостаточное внимание к молодежи и ее проблемам приводит к тому, что образовавшуюся пустоту начинают заполнять внешние силы, в том числе и деструктивные, — заявил Комаров, добавив, что результатами этого становятся трагические события, которые произошли в Казани и Перми.

Информационное воздействие, которое развернули структуры недружественных России государств, также оказывает негативное влияние на молодых людей, отметил полпред. Оно размывает ценностные установки и формирует деструктивные модели и шаблоны поведения.

Фото: permkrai.ru

На федеральном уровне ведется работа по развитию законодательной базы, в декабре 2020 года принят закон о молодежной политике в РФ. Сейчас необходимо привести региональное законодательство в соответствии с федеральным. Такая работа завершена в девяти регионах, продолжается еще в пяти: в Башкортостане, Марий Эл, Кировской, Нижегородской и Оренбургской областях, передает «РИА Новости».



Атака на казанскую гимназию произошла 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.

Трагедия в Перми случилась утром 20 сентября. Ответственность за нападение взял на себя студент вуза 18-летний Тимур Бекмансуров — СМИ смогли вычислить его по записке, опубликованной на странице «ВКонтакте», которая сейчас уже удалена. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц — аналогичное дело в мае было заведено на Ильназа Галявиева после стрельбы, которую он устроил в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина