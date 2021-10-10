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Расследовать крушение самолета в Татарстане будет центральный аппарат СК

20:08, 10.10.2021
Расследовать крушение самолета в Татарстане будет центральный аппарат СК
Фото: sledcom.ru

Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек.

В 384 военном следственном отделе СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Председатель СК России поручил передать дело для организации дальнейшего расследования в производство следователей центрального аппарата ведомства.

Фото: Ирина Плотникова
Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан

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