Создание «рукотворного» имущественного кризиса: новые подробности банкротства «МЭЛТа»

Новый конкурсный управляющий некогда успешного татарстанского компьютерного ретейлера «МЭЛТ» Кристина Домничева обнародовала подробности банкротства компании — по результатам дополнительного анализа «конкурсник» нашла признаки преднамеренного банкротства должника, к которому могли привести действия бывшего руководителя Евгения Самарского.

Подобный анализ, результаты которого были опубликованы в ноябре 2020 года, проводился предыдущим «конкурсником» Маратом Сулеймановым. Однако это и стало одной из причин его снятия — суд решил, что он фактически освободил руководителя «МЭЛТа» Самарского от ответственности за совершенные действия по приведению должника к неплатежеспособности и преднамеренному банкротству, скрыв факт вывода им активов в предшествующий банкротству период.

В новом докладе, который есть в распоряжении «Реального времени», говорится, что Самарский безвозмездно выводил активы в аффилированные компании путем лишения «МЭЛТа» доходных договоров и переводом их на третьих лиц. При этом он оставлял за должником обязанность нести расходы по этим документам.

Евгений Самарский. Фото: crn.ru

Например, в июне 2016 года Самарский, по версии «конкурсника», заключил с ООО «Теххаус» мнимый договор субподряда, по которому компания и ее подрядчик получили деньги, причитавшиеся «МЭЛТу» по соглашению генерального подряда с ПАО «Вымпел-Коммуникации». В итоге должник лишился 23 миллионов рублей, которые, как сообщает Домничева, мог направить на развитие своей деятельности и на расчеты с кредиторами.

— Данные действия совершались для создания «рукотворного» имущественного кризиса в должнике, — подчеркивает Домничева.

Она считает, что Самарский начиная как раз с 2016 года планомерно прекращал ранее «динамично развивающуюся деятельность» «МЭЛТа» без каких-либо объективных на то причин. Экс-гендиректор «МЭЛТа», по мнению Домничевой, изначально был заинтересован в банкротстве компании как способе прекращения ее существования в условиях длящегося корпоративного конфликта. Все это выражалось в наращивании и сохранении требований кредиторов, лишении возможности рассчитываться с ними — из-за невозмещения со стороны ООО «МЭЛТ-Интернет» денег за безвозмездное пользование активами компании.

Дозвониться до Домничевой и Самарского не удалось. «Реальное время» готово предоставить им площадку для высказывания позиций.

Действия предыдущего «конкурсника» признали неправомерными

Домничеву в качестве конкурсного управляющего арбитраж утвердил в конце сентября. До нее эти обязанности исполнял Марат Сулейманов, однако на его действия поступила жалоба от совладельца и кредитора «МЭЛТа» Альмира Ханеева. Претензии к «конкурснику» у него возникли, потому что тот ненадлежащим образом провел анализ финансового состояния фирмы, опубликовал на сайте ЕФРСБ сообщение о наличии признаков преднамеренного банкротства, не предъявил в суд исковых заявлений о взыскании убытков с должника — ООО «Сальвадор», не принял мер по проведению анализа и оспариванию сделок «МЭЛТа», совершенных в феврале — августе 2019 года. Иначе говоря, он не спешил взыскивать долги в пользу «МЭЛТа».



Сулейманов в своем отзыве на заявление указал, что Ханеев является ответственным лицом — участником компании-должника и ее вице-президентом, и напомнил, что в 2012 году между Ханеевым и «МЭЛТом» была заключена подозрительная сделка — договор займа, который впоследствии в судебном порядке был признан ничтожным, а в рамках спора о взыскании этого долга совладелец компании добился принятия обеспечительных мер — арестов на денежные средства должника, вследствие чего «должник не мог рассчитываться с кредиторами». Но суд признал жалобу Ханеева обоснованной.

Альмир Ханеев. Фото: facebook.com

Суд установил, что Сулейманов лишь после заявления в суд о бездействии принял меры к взысканию убытков с двойника ООО «МЭЛТ» — одноименной компании с другим ИНН, которая, «имея встречную задолженность, обратилась в суд с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов», и с ООО «Сальвадор» — за «нарушение исключительных прав в результате использования доменных имен на технической базе должника». Кроме того, Арбитражный суд подтвердил факт наличия у должника активов, которые «конкурсник» обнаружил, но фактически не учел и т. д. «Данные нарушения порождают обоснованные сомнения в способности данного управляющего к надлежащему ведению процедур банкротства», — сделал вывод суд и принял ранее отвергавшиеся судами доводы Ханеева о заинтересованности и аффилированности арбитражного управляющего с группой кредиторов ООО «МЭЛТ».

Новый «конкурсник» Домничева, приступив к обязанностям, инициировала три заявления в Арбитражный суд о признании недействительными ряда сделок, заключенных «МЭЛТ» — договора поставки с ООО «ТЕХХАУС», заключенного в апреле 2017 года, соглашения о передаче блока IP-адресов с ООО «МЭЛТ-Интернет» и сделки по переводу ООО «МЭЛТ» прав и обязанностей по договору оказания услуг доступа к сети интернет, заключенному с АО «Казметрострой», на ООО «МЭЛТ-Интернет». По ее словам, предыдущий конкурсный управляющий не оспаривал эти сделки, хотя они имеют признаки недействительности.

Конфликт совладельцев и финансовый крах



«МЭЛТ» на рынке уже 26 лет — с декабря 1994 года. Компания является одной из крупнейших в Татарстане по торговле компьютерной техникой. Однако накануне нового 2021 года Арбитражный суд Татарстана признал «МЭЛТ» банкротом. Активы должника суд оценил в 27,1 млн рублей.

Накануне нового 2021 года Арбитражный суд Татарстана признал «МЭЛТ» банкротом. Фото: Максим Платонов

С финансами у «МЭЛТа» дела долгое время шли успешно, но постепенно компания начала сдавать свои позиции. Все это происходило на фоне того самого конфликта двух совладельцев — Руслана Баязитова и Альмира Ханеева. В начале 2016 года Евгений Самарский, назначенный гендиректором с подачи Баязитова, отказался подчиняться Ханееву (по словам последнего) и отчитываться о движении финансовых средств компании. Ханеев обвинил Баязитова в попытке «преднамеренного банкротства», а атаку сотрудников ОМОНа на офис «МЭЛТа» назвал «рейдерским захватом». Тогда Баязитов, собственник здания, где юридически находились обе компании с названием «МЭЛТ», перестал пускать в офисы Ханеева. В итоге все привело к тому, что в отношении Самарского год назад по требованию Ханеева суд ввел реструктуризация долгов.

Оборот компании достигал рекордных 1 млрд рублей в 2011 и в 2012 годах, и даже после обрушения выручки в 2013 году до 318,2 млн рублей компания смогла увеличить свой оборот до 808 млн рублей. По данным «Реального времени», «МЭЛТ» занимал лидирующие позиции в рейтинге регионального госзаказа, набрав в последний свой удачный год — 2014-й — заказов на 19 млн рублей.



Но затем его дела пошли под откос, и к 2017 году выручка упала до 58,2 млн рублей, а в 2018 году компания фактически перестала работать, показав оборот в 9 тыс. рублей. С чистой прибылью дела у «МЭЛТа» идут не в гору уже несколько лет. В прошлом году компания ушла в минус на 48,16 млн рублей, что значительно больше, чем в предыдущие три года. Так, в допандемийный 2019-й она была в минусе всего на 2,7 миллиона. Чистые активы компании сократились с 118,5 млн рублей в 2016-м до 14,2 млн рублей в 2020 году.

Дарья Пинегина