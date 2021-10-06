В России годовая инфляция ускорилась до 7,48% в годовом выражении
За неделю с 28 сентября по 4 октября годовая инфляция в России ускорилась до 7,48%, сказано в обзоре Минэкономразвития.
За указанную неделю рост потребительских цен замедлился до 0,26% после 0,29% неделей ранее, а в годовом выражении составил 7,48% по состоянию на 4 октября. Наибольшее влияние на инфляцию оказала динамика цен на товары из категории продовольствия — 0,55%.
Так, инфляция в сентября относительно показателей в августе увеличилась на 0,6%, сообщает ТАСС.
Банк России ждет замедления темпов роста цен в России в IV квартале текущего года.
В сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России годовая инфляция вернется в диапазон 4—4,5% во втором полугодии 2022 года. Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 году. По новым расчетам, инфляция составит 5,8%.
Набиуллина прогнозировала, что инфляция будет снижаться в IV квартале. В интервью изданию РБК она отмечала, что сейчас инфляция находится на пиковых значениях.
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