Набиуллина: инфляция в России находится на пике

Фото: Максим Платонов (архив)

В России инфляция сейчас находится на пиковых значениях. В сентябре она может незначительно вырасти, но будет снижаться в IV квартале. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

— Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1%, — объяснила она.

Фото: cbr.ru

Инфляция снизится под влиянием того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов. Также будет сказываться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которое ЦБ РФ начал с марта. По прогнозам главы ЦБ, в сентябре инфляция будет где-то в районе 7%.

По итогам августа 2021 года годовая инфляция в Татарстане замедлилась до 7,1% после 7,41% в июле. Однако это выше, чем в Приволжском федеральном округе (прирост 6,86% после 6,77%) и в России в целом (6,68% после 6,46%).