ЦБ рассчитывает, что темпы роста инфляции снизятся в IV квартале

Банк России ждет замедления темпов роста цен в России в четвертом квартале текущего года. Об этом заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин.

Несмотря на то, что в августе-сентябре темп роста цен был выше прогнозов ЦБ, в июле он был довольно низок.

«С точки зрения годовой инфляции — да, наверное, мы исходим из того, что уже в четвертом квартале мы увидим ее замедление. Но это ее логирующие показатели, для нас важнее текущий уровень инфляционного давления», — приводит ТАСС его слова.

Фото: cbr.ru

Рост цен на энергоносители в Европе вызывает озабоченность Центробанка, поскольку это может сказаться на импортируемой инфляции.

В сентябре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России годовая инфляция вернется в диапазон 4—4,5% во втором полугодии 2022 года. Ранее Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 году. По новым расчетам, инфляция составит 5,8%.



Набиуллина прогнозировала, что инфляция будет снижаться в IV квартале. В интервью изданию РБК она отмечала, что сейчас инфляция находится на пиковых значениях.

Татьяна Леухина