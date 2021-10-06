Матвиенко заявила о необходимости активнее развивать Рунет

Недавние сбои в социальных сетях только подтвердили необходимость более активного развития Рунета, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



Она подчеркнула, что у России нет планов по отключению России от мировых сетей. Такая концепция не разрабатывается за ее ненадобностью.

«Нам не нужен рубильник, чтобы отключить Россию от всего мира. Нам нужны свои надежные сети, которые сегодня уже играют важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельности, организации бизнеса, рабочих процессов, условий для граждан и для безопасности», — сказала она и выразила уверенность в активном развитии собственных возможностей России в будущем.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

5 октября пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube, Netflix и Zoom. Тем же вечером произошли сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Главный технолог компании Facebook Майк Шрепфер сообщил, что у сервиса возникли проблемы с сетью. СМИ сообщали, что Facebook направила команду в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезапустить серверы. Cервис Downdetector сообщил, что сбой в работе Facebook — крупнейший за годы его работы.

Маргарита Головатенко