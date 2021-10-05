Downdetector назвал сбой в работе Facebook крупнейшим за все время своей работы
Cервис Downdetector сообщил, что сбой в работе Facebook — крупнейший за годы его работы. Об этом сообщается в Twitter сайта.
DownDetector получил более 10,6 миллиона сообщений о проблемах со всего мира.
Минувшим вечером произошли сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Главный технолог компании Facebook Майк Шрепфер сообщил, что у сервиса возникли проблемы с сетью. СМИ сообщали, что Facebook направила команду в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезапустить серверы.
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