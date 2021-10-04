В Facebook заявили, что обвал соцсетей произошел из-за проблем с сетью

У Facebook возникли проблемы с сетью. Сейчас ведется работа над их скорейшим устранением, сообщает главный технолог компании Майк Шрепфер в Twitter.

Когда именно возобновится работа сервисов и что конкретно послужило причиной неполадок, он не указал.

Текущий сбой в работе сервисов Facebook стал самым значительным и продолжительным с 2008 года, сообщает телеканал CNBC.

Репортер NYT передает, что компания Facebook направила команду в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться вручную перезапустить серверы.

Пользователи обратили внимание на то, что домен Facebook (facebook.com) выставлен на продажу на сайте Whois, специализирующемся на подобных сделках. Кто продавец и сколько он хочет получить за домен — не уточняется.

Бывший журналист газеты Washington Post Брайан Кребс отметил, что DNS-записи о сайтах Facebook.com или Instagram.com исчезли из глобальных таблиц маршрутизации. Это может быть связано с внутренними системными изменениями или нежелательными результатами обновления, передает «РИА Новости».

Facebook, Instagram и WhatsApp не работают уже больше четырех часов. В работе «ВКонтакте» и Telegram также появились сбои, но представители сервисов отмечают, что это просто неполадки из-за наплыва пользователей.



Татьяна Леухина