Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube, Netflix и Zoom

Пользователи Youtube, Netflix и Zoom жалуются на сбои в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные DownDetector.

Пользователи YouTube столкнулись со сбоями в работе приложений и сайтов, ошибках при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемами с комментариями и другие неполадки. У пользователей Netflix и Zoom возникли неполадки с приложениям, подключению к серверам.

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Facebook, Instagram и WhatsApp перестали работать с 18:30 4 октября. У Facebook возникли проблемы с сетью, ведется работа над их скорейшим устранением, сообщил главный технолог компании Майк Шрепфер. Текущий сбой в работе сервисов Facebook стал самым значительным и продолжительным с 2008 года, отмечали СМИ.

