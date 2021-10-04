В Татарстане подтвердились 70 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 70 новых случаев заражения коронавирусом, из них два — завозные, 68 — контактные, 25 человек госпитализировали, 45 получают лечение на дому, сообщили в республиканском оперштабе.

За весь период пандемии в республике подтвердился 27 331 случай COVID-19. По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 27 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 23 358 человек. Умерли за весь период 757 заболевших.

Больше всего заболевших в Казани и Набережных Челнах — 34 и 14 инфицированных соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане зарегистрировали 71 новый случай COVID-19.

Маргарита Головатенко