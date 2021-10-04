Мурашко заявил, что у ВОЗ были вопросы к досье по «Спутнику V», а не к вакцине

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не было претензий к российской вакцине «Спутник V», были вопросы к документам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



По его словам, на вакцину сформировали пакет документов, и в определенный момент по нему возник вопрос, сообщает «РИА Новости».

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что устранены все барьеры, препятствующие регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» ВОЗ.

Фото: realnoevremya.ru

МИД России рассчитывает, что в Евросоюзе при принятии решения о признании российских вакцин будут руководствоваться не политическими соображениями, а экономическими доводами и желанием обеспечить жизнь граждан.

Вчера «Спутник V» получил признание Катара.

Маргарита Головатенко