Мурашко заявил, что у ВОЗ были вопросы к досье по «Спутнику V», а не к вакцине
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не было претензий к российской вакцине «Спутник V», были вопросы к документам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, на вакцину сформировали пакет документов, и в определенный момент по нему возник вопрос, сообщает «РИА Новости».
Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что устранены все барьеры, препятствующие регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» ВОЗ.
МИД России рассчитывает, что в Евросоюзе при принятии решения о признании российских вакцин будут руководствоваться не политическими соображениями, а экономическими доводами и желанием обеспечить жизнь граждан.
Вчера «Спутник V» получил признание Катара.
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