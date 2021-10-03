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Катар одобрил вакцину «Спутник V»

16:13, 03.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Катар одобрил вакцину «Спутник V»
Фото: realnoevremya.ru

Российская вакцина «Спутник V» получила признание Катара, сообщает Министерство здравоохранения государства.

Теперь список утвержденных препаратов включает в себя китайскую вакцину Sinovac и российский «Спутник V».

Полностью вакцинированным гражданам Катара и гражданам из некоторых других стран перед поездкой теперь необязательно делать ПЦР-тест. Они должны будут пройти ПЦР-тест в течение 36 часов после прибытия.

Изменения вступают в силу с 6 октября, сообщает URA.RU.

Фото: realnoevremya.ru

Глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас заявил, что «Спутник V» получит одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в течение примерно двух месяцев.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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