Катар одобрил вакцину «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» получила признание Катара, сообщает Министерство здравоохранения государства.



Теперь список утвержденных препаратов включает в себя китайскую вакцину Sinovac и российский «Спутник V».

Полностью вакцинированным гражданам Катара и гражданам из некоторых других стран перед поездкой теперь необязательно делать ПЦР-тест. Они должны будут пройти ПЦР-тест в течение 36 часов после прибытия.

Изменения вступают в силу с 6 октября, сообщает URA.RU.

Фото: realnoevremya.ru

Глава аргентинской фармацевтической компании Richmond Марсело Фигейрас заявил, что «Спутник V» получит одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в течение примерно двух месяцев.

Маргарита Головатенко