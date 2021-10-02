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МИД России рассчитывает, что в вопросе признания «Спутника V» в ЕС не возобладает политика

19:49, 02.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
МИД России рассчитывает, что в вопросе признания «Спутника V» в ЕС не возобладает политика
Фото: realnoevremya.ru

МИД России рассчитывает, что в Евросоюзе при принятии решения о признании российских вакцин будут руководствоваться не политическими соображениями, а экономическими доводами и желанием обеспечить жизнь граждан, сообщил замглавы ведомства Александр Грушко.

По его словам, процесс признания российской вакцины идет непросто, но в то же время он не прекращался. Он выразил надежду, что при принятии решения возобладает «необходимость объединения усилий в борьбе с этим заболеванием», передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что устранены все барьеры, препятствующие регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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