МИД России рассчитывает, что в вопросе признания «Спутника V» в ЕС не возобладает политика
МИД России рассчитывает, что в Евросоюзе при принятии решения о признании российских вакцин будут руководствоваться не политическими соображениями, а экономическими доводами и желанием обеспечить жизнь граждан, сообщил замглавы ведомства Александр Грушко.
По его словам, процесс признания российской вакцины идет непросто, но в то же время он не прекращался. Он выразил надежду, что при принятии решения возобладает «необходимость объединения усилий в борьбе с этим заболеванием», передает ТАСС.
Сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что устранены все барьеры, препятствующие регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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