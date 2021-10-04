Следком раскрыл подробности отравления детей в бассейне в Татарстане

Фото: Ирина Плотникова

3 октября 2021 года во время нахождения в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хлыстово Елабужского района РТ два брата 2010 и 2018 г. р. отравились парами хлора. Оба мальчика госпитализированы в Елабужскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

По предварительным данным, сотрудник комплекса при проведении работ по замеру концентрации дезинфицирующего средства в воде не закрыл хлораторную комнату, в результате чего пары хлора проникли в помещение бассейна, где в тот момент находились 6 взрослых и двое детей.

Фото: Ирина Плотникова

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты образцы проб воды, а также необходимая документация. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Ирина Плотникова

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Вчера прокуратура Елабуги проверяла информацию об отравлении детей в бассейне. На место выезжал прокурор города Рустем Шарафутдинов. Сообщалось, что надзорное ведомство даст правовую оценку работе ответственных должностных лиц организации и примет меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.



Алексей Нечаев