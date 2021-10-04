В Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления детей в бассейне

Фото: прокуратура РТ

Следком по РТ возбудил уголовное дело по факту отравления детей в бассейне в Татарстане. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре. Вчера прокуратура Елабуги проверяла информацию об отравлении детей в бассейне в селе Хлыстово. На место выезжал прокурор города Рустем Шарафутдинов. Сообщалось, что надзорное ведомство даст правовую оценку работе ответственных должностных лиц организации и примет меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.

В конце сентября в Таганроге в больницу госпитализировали шестерых детей с отравлением парами хлора после посещения городского бассейна. В июле в аквапарке «Ривьера» шесть человек, среди которых пять детей, отравились хлоркой.

Алексей Нечаев