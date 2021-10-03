В России впервые с начала пандемии зафиксировано более 6 тысяч смертей от COVID-19

В России впервые с начала пандемии коронавируса число летальных исходов из-за COVID-19 за неделю превысило 6 тысяч. Такие данные приводит ТАСС.

За семь дней оперштаб сообщил о 6 018 смертях от инфекции. Предыдущий максимум был 5 682. Его зарегистрировали неделей ранее.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки умерли от инфекции 890 пациентов с COVID-19. Это новый антирекорд, он фиксируется уже шестой день подряд. За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 209 918 россиян.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».