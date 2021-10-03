В России за минувшие сутки от COVID-19 скончались 890 человек — это новый максимум с начала пандемии

В России за минувшие сутки зарегистрировали 25 769 случаев коронавируса, общее число заболевших — 7 586 536 человек. Об этом сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки умерли от инфекции 890 пациентов с COVID-19. Это новый антирекорд, он фиксируется уже шестой день подряд. За весь период пандемии COVID-19 унес жизни 209 918 россиян.

Выздоровел за сутки 15 391 человек, всего — 6 725 965.

Вчера скончались 886 пациентов с COVID-19, 1 октября — 887.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина