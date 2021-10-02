В России пятый день подряд фиксируется рекордная смертность от COVID-19 — 886 человек
В России за минувшие сутки выявили 25 219 случаев смерти от COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 560 767, сообщает оперштаб.
За минувшие сутки скончались 886 пациентов с коронавирусом. Всего — 209 028. Таким образом, в России пятый день подряд фиксируется антирекорд по суточной смертности от инфекции.
Выздоровели за сутки 17 852 пациента с COVID-19, общее число вылечившихся достигло 6 710 674.
Вчера оперштаб сообщил о 887 смертях от COVID-19. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».ОбществоМедицина
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