В России пятый день подряд фиксируется рекордная смертность от COVID-19 — 886 человек

В России за минувшие сутки выявили 25 219 случаев смерти от COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 560 767, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки скончались 886 пациентов с коронавирусом. Всего — 209 028. Таким образом, в России пятый день подряд фиксируется антирекорд по суточной смертности от инфекции.

Выздоровели за сутки 17 852 пациента с COVID-19, общее число вылечившихся достигло 6 710 674.

Вчера оперштаб сообщил о 887 смертях от COVID-19. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».