В России выявлено 24 522 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 24 522 новых случая коронавируса, выздоровели 19 955 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 535 548 человек, а выздоровевших — до 6 692 722 человек.



Зафиксировано 887 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 208 142 человека.

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Ольга Шагиева