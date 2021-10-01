Новости общества

11:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России выявлено 24 522 новых случая коронавируса

11:21, 01.10.2021
В России выявлено 24 522 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 24 522 новых случая коронавируса, выздоровели 19 955 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 535 548 человек, а выздоровевших — до 6 692 722 человек.

Зафиксировано 887 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 208 142 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также