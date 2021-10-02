В Татарстане развернуто 4,5 тысячи коек для больных COVID-19

В Татарстане развернули 4,5 тысячи коек для больных коронавирусом. Еще 10—15% находятся в резерве, заявил замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Он подчеркнул, что ситуация с развертыванием коек меняется постоянно. Сейчас открылся госпиталь для больных COVID-19 в Альметьевске, также открывается госпиталь на Высокой горе.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане ситуация с COVID-19 становится все напряженнее. Руководитель управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина заявила, что на следующей неделе будет вестись обсуждение о введении ограничительных мер в республике. «Нам еще нужен анализ информации за эту полную неделю, чтобы посмотреть, какие группы чаще всего болеют», — отметила она.



Подробнее о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина