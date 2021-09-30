ТАСС: арест главы Group-IB Сачкова может быть связан с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене

Основателя и руководителя компании Group-IB Илью Сачкова могли арестовать в связи с делом бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, которые ранее были осуждены за госизмену.



По словам собеседника агентства, Сачкова ранее допросили по делу бывших сотрудников ФСБ в качестве свидетеля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Московский окружной военный суд приговорил Докучаева к 6 годам колонии строгого режима, а двоих других обвиняемых в рамках дела — Михайлова и бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова — к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно.

Напомним, основателя компании Group-IB Илью Сачкова обвинили в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Он не признает свою вину.

Лефортовский суд Москвы арестовал до 27 ноября основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене. Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Илья Сачков основал компанию в 2003 году. У компании есть офис и в «Иннополисе». Утром 28 сентября в московском офисе компании прошли обыски. Тогда основателя компании и арестовали. В офисе проходили следственные действия.



Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призывал правоохранительные органы дать пояснения по делу Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар. Титов подчеркнул, что нет ничего хуже этого состава преступления, потому что такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

Сотрудники Group-IB уверены в невиновности Ильи Сачкова.

Маргарита Головатенко