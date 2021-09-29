Основателя российской IT-компании Group-IB Сачкова арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Сачкова отправили в СИЗО до 27 ноября 2021 года, сообщает «РИА Новости».

Ему по этой статье грозит от 12 до 20 лет. Материалы дела, как и в большинстве подобных расследований, засекречены.



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29 сентября стало известно об обысках в московском офисе компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности. Представитель компании Ника Комарова сообщила РБК, что утром 28 сентября в штаб-квартире Group-IB прошли оперативные мероприятия. Сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня. По данным СМИ, в офисе шли следственные действия, связанные с уголовным делом, по которому задержали основателя и гендиректора Group-IB Илью Сачкова. RTVI сообщал, что Сачкова задержали утром во вторник, 28 сентября.



Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Илья Сачков основал компанию в 2003 году. У компании есть офисы в Иннополисе, Москве, Сингапуре, Амстердаме и Дубае.



В прошлом году в Москве задержали экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», экс-советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. Ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб НАТО. Больше года он находится под стражей.



Татьяна Леухина