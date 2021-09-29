Бизнес-омбудсмен России призвал разъяснить дело о госизмене основателя Group-IB

Правоохранительные органы должны разъяснить дело основателя Group-IB Ильи Сачкова. В противном случае по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар. Такое мнение выразил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Нет ничего хуже этого состава преступления, потому что подобные дела рассматриваются в закрытом режиме, заметил бизнес-омбудсмен.

Фото: wikimedia.org

— Но, учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России, объясниться следствию необходимо, — передает его слова «РИА Новости».

Сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал до 27 ноября основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене. По этой статье ему грозит от 12 до 20 лет.

Утром 28 сентября в московском офисе компании прошли обыски. Тогда же, по информации СМИ, Сачкова и задержали. В офисе шли следственные действия.



Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Илья Сачков основал компанию в 2003 году. У компании есть офис и в «Иннополисе».



Татьяна Леухина