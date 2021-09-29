В Group-IB считают невиновным подозреваемого в госизмене главу компании Сачкова

Сотрудники Group-IB уверены в невиновности руководителя компании Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене, сообщает RT.



В заявлении компании сотрудники выразили уверенность в невиновности Сачкова. Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела в Group-IB не стали комментировать из-за проведения процессуальных действий.

В ближайшее время руководство компанией возьмет на себя ее второй основатель — Дмитрий Волков. Все подразделения Group-IB работают в штатном режиме.

Основателя компании Group-IB Илью Сачкова обвинили в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. Он не признает свою вину.

Лефортовский суд Москвы арестовал до 27 ноября основателя Group-IB Илью Сачкова по делу о госизмене. Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. Илья Сачков основал компанию в 2003 году. У компании есть офис и в «Иннополисе».



Утром 28 сентября в московском офисе компании прошли обыски. Тогда основателя компании и арестовали. В офисе проходили следственные действия.



Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призывал правоохранительные органы дать пояснения по делу Ильи Сачкова, иначе по IT-сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар. Титов подчеркнул, что нет ничего хуже этого состава преступления, потому что такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

Маргарита Головатенко