Около Елабуги автобус сбил лося
В Татарстане около Елабуги сбили лося, таким видео поделились пользователи в социальных сетях, посвященных жизни республики.
На кадрах видно, как под колесами автобуса с надписью «Альметьевск» лежит тело животного. От сильного удара пострадала и передняя часть автобуса — бампер и фары.
В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 12 100 лосей. Их численность восстанавливали в республике почти 10 лет, благодаря чему удалось увеличить их количество на 6,5 тыс. особей.
Лоси нередко выбегают на дорогу, поэтому водителей просят быть осторожнее при проезде через лесополосу. Ранее в Верхнем Услоне насмерть сбили лосенка, который долгое время кидался под автомобили. На днях лосенка заметили в «Солнечном городе» в Казани.
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