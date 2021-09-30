Около Елабуги автобус сбил лося

Фото: кадр видео

В Татарстане около Елабуги сбили лося, таким видео поделились пользователи в социальных сетях, посвященных жизни республики.

На кадрах видно, как под колесами автобуса с надписью «Альметьевск» лежит тело животного. От сильного удара пострадала и передняя часть автобуса — бампер и фары.

В Татарстане на сегодняшний день насчитывается 12 100 лосей. Их численность восстанавливали в республике почти 10 лет, благодаря чему удалось увеличить их количество на 6,5 тыс. особей.

Лоси нередко выбегают на дорогу, поэтому водителей просят быть осторожнее при проезде через лесополосу. Ранее в Верхнем Услоне насмерть сбили лосенка, который долгое время кидался под автомобили. На днях лосенка заметили в «Солнечном городе» в Казани.



Маргарита Головатенко