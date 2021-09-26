В «Солнечном городе» в Казани заметили лосенка

Сегодня в Казани заметили лося. Видео с животным появилось в татарстанских телеграм-каналах.

Сообщается, что небольшой лось был замечен в микрорайоне «Солнечный город». На кадрах видно, что лосенок прячется за деревьями, не решаясь выйти.

Лоси нередко выбегают на дорогу, поэтому водителей просят быть осторожнее при проезде через лесополосу. Ранее в Верхнем Услоне насмерть сбили лосенка, который долгое время кидался под автомобили.



Ольга Шагиева