Под Казанью сбили лосенка, бросавшегося под автомобили
В Верхнем Услоне насмерть сбили лосенка, который долгое время кидался под автомобили. Животное не уходило с трассы и по непонятным причинам кидалось под машины.
Как рассказывают очевидцы, лось бодал проезжающие автомобили. Сначала это даже вызывало интерес и умиление у водителей. Затем стало понятно, что животное помяло уже с десяток авто.
На кадрах видно, что некие мужчины решили поймать лосенка. Они скрутили его веревкой, но что с ним делать дальше, было неясно. Рассчитывая на то, что животное достаточно испугалось, они отпустили его. Увы, зверь лишь продолжил бодаться с автомобилями и вскоре был сбит насмерть.
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