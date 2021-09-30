Жители Казани и Нижнекамска продолжают жаловаться на бездомных собак

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Жалобы на бездомных собак продолжают поступать от жителей Нижнекамска и Казани, сообщают новости телеканала «ТНВ».



Жители Нижнекамска утверждают, что собаки пугают детей, ворошат помойки и грызут кошек. Если со стаей есть лидер, собаки ведут себя более агрессивно. Замруководителя Исполкома Нижнекамского района Фархад Сафиуллин отметил, что отлов бродячих животных не всегда решает проблему. Собаки появляются на улицах после окончания летнего сезона, когда дачники перестают в них нуждаться и бросают их. Животные идут в город в поисках пищи.

Жители Казани утверждают, что собаки нападают на мам с колясками. По их словам, собаки бродят по улицам в любое время. Жалобы уже поступили в «Народный контроль». Решить проблему должен Исполком Казани, а конкретнее — подрядная специализированная организация «Зооцентр».

Поле жалоб в этом году в Казани отловили более 3 тысяч собак. Но чтобы решить проблему, нужно менять федеральное законодательство в части отлова животных, чтобы не выпускать животных в прежние места обитания, а содержать в приюте, уверен начальник отдела Комитета ЖКХ исполкома Казани Станислав Фадеев.

В стадии решения в «Народном контроле» десятки запросов из разных городов и районов Татарстана.

В казанском парке им. Урицкого недавно состоялась благотворительная акция по поиску хозяев для бездомных животных «Лапа дружбы». По ее итогам четыре собаки из приюта обрели дом. Всего на выставке представили девять питомцев.

Маргарита Головатенко