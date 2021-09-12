В Казани на благотворительной акции нашли хозяев для трех собак

Фото: Максим Платонов (архив)

В казанском парке им. Урицкого состоялась благотворительная акция по поиску хозяев для бездомных животных «Лапа дружбы». По ее итогам, три собаки их приюта обрели дом.

Хозяева появились у собак Ночка и Чарра. Забрали из приюта также четырехмесячного щенка Джессии, сообщается в telegam-канале Кировского и Московского районов Казани.

Все собаки, представленные на мероприятии, вакцинированы, а щенки от полугода стерилизованы. На акции жители Казани могли также проконсультироваться по уходу за животными у ветеринарного врача и кинолога.



На акции проводилась благотворительная ярмарка, часть вырученных средств с которой организаторы направят на помощь частным приютам для животных. Все желающие могли принести с собой корм и другие необходимые вещи для бездомных собак.



Татьяна Демина