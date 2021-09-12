В Казани на благотворительной акции нашли хозяев для трех собак
В казанском парке им. Урицкого состоялась благотворительная акция по поиску хозяев для бездомных животных «Лапа дружбы». По ее итогам, три собаки их приюта обрели дом.
Хозяева появились у собак Ночка и Чарра. Забрали из приюта также четырехмесячного щенка Джессии, сообщается в telegam-канале Кировского и Московского районов Казани.
Все собаки, представленные на мероприятии, вакцинированы, а щенки от полугода стерилизованы. На акции жители Казани могли также проконсультироваться по уходу за животными у ветеринарного врача и кинолога.
На акции проводилась благотворительная ярмарка, часть вырученных средств с которой организаторы направят на помощь частным приютам для животных. Все желающие могли принести с собой корм и другие необходимые вещи для бездомных собак.
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