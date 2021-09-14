Путин заявил, что причиной заражения COVID-19 человека из его окружения стала поздняя ревакцинация

Президент России Владимир Путин после ухода на самоизоляцию заявил, что в его окружении коронавирусом заболели сразу несколько человек. Причиной заражения одного из них могло стать то, что он «поздновато ревакцинировался».

Путин также рассказал, что с одним из заболевших он контактировал целый день. Президент считает это «естественным экспериментом», который покажет, насколько эффективна вакцина «Спутник V», которой он сделал прививку этой весной.

По словам президента, титры антител у него после вакцинации остаются высокими, пишет ТАСС.

Путин ушел на самоизоляцию с сегодняшнего дня. Сколько продлится карантин, не сообщается. О таких планах он заявил накануне. «Даже в моем окружении возникают проблемы с этим ковидом, надо разобраться, что там реально происходит», — рассказал глава государства.

Фото: Максим Платонов (архив)

Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта. О том, что он получил вторую дозу вакцины от COVID-19, он сообщил 14 апреля. В конце июня президент раскрыл, каким препаратом вакцинировался. Путин выбрал первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Обе процедуры проводились непублично. Глава государства объяснил это тем, что не хотел «обезьянничать».

Татьяна Демина