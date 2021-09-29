Путин сегодня вышел с двухнедельной самоизоляции

Президент России Владимир Путин с сегодняшнего дня вышел с двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин ушел на самоизоляцию 15 сентября. Он пояснил, что это связано с тем, что в его окружении заболели коронавирусом сразу десятки человек. Президент считает это «естественным экспериментом», который покажет, насколько эффективна вакцина «Спутник V», которой он сделал прививку этой весной.

На выборах в Госдуму Путин проголосовал онлайн, из своей резиденции в Ново-Огарево, где находится на самоизоляции. Было опубликовано видео, которое вызвало много вопросов у журналистов. В частности, СМИ обратили внимание на то, что дата на часах стоит другая: они показывают десятое число. Недоумение вызвала и сама процедура голосования.

Ольга Шагиева