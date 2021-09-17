Песков объяснил, как Путин проголосовал дистанционно без мобильного телефона

Президент России Владимир Путин для голосования на выборах в Госдуму в онлайн-формате использовал телефон одного из своих помощников. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования, — сообщил представитель Кремля в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Фото: kremlin.ru

Для регистрации в системе электронного голосования нужно иметь учетную запись на портале «Госуслуги» и номер мобильного телефона российского оператора. Когда избиратель заходит в систему для голосования, на его телефон приходит пароль для подтверждения участия в голосовании. Без этого нельзя получить бюллетень.

Сегодня российские СМИ опубликовали видео того, как Путин проголосовал дистанционно. На кадрах глава государства подошел к компьютеру, где уже была открыта страница браузера и что-то нажал на клавиатуре. После этого на экране появилась надпись «Спасибо, ваш голос учтен».

Путин проголосовал из своей резиденции в Ново-Огарево, где находится на самоизоляции. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев выражал мнение, что участие президента в электронном голосовании может повысить доверие россиян к этой системе и сподвигнет многих к ее использованию.

Татьяна Леухина