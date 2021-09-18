Песков объяснил, почему у Путина во время голосования на выборах на часах другая дата

Президент России Владимир Путин не пользуется датой на часах, поэтому у него стоит на них другое число. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, почему 17 сентября во время голосования на выборах у него на часах была другая дата.

— Просто у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит, он датой на часах не пользуется, поэтому, да, у него там стоит другая дата, — приводит «РИА Новости» его слова.

Вчера российские СМИ опубликовали видео того, как Путин проголосовал дистанционно из своей резиденции в Ново-Огарево, где сейчас находится на самоизоляции. При изучении ролика журналисты обратили внимание на то, что дата на часах стоит другая: они показывают десятое число.

Кроме того, вопросы вызвало и само голосование Путина. Дело в том, что на кадрах глава государства подошел к компьютеру, где уже была открыта страница браузера, и что-то нажал на клавиатуре. После этого на экране появилась надпись «Спасибо, ваш голос учтен». А для онлайн-голосования необходимо использовать мобильный телефон: на него приходит СМС с подтверждением участия в процедуре. Песков ответил, что у президента нет гаджета, поэтому он воспользовался телефоном помощника.

Татьяна Леухина