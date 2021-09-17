Путин проголосовал на выборах онлайн

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму при помощи системы электронного голосования. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Путин проголосовал онлайн, — приводит «РИА Новости» его слова.

По данным «Интерфакса», президент проголосовал из своей резиденции в Ново-Огарево, где находится на самоизоляции.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев выразил мнение, что участие Путина в электронном голосовании может повысить доверие россиян к этой системе и сподвигнет многих к ее использованию, пишет ТАСС.

Ранее онлайн проголосовал и премьер-министр России Михаил Мишустин. Песков сегодня сообщал, что Путин примет участие в дистанционном голосовании в связи с тем, что находится на самоизоляции.

Татьяна Леухина