Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию незарегистрированные лекарства

Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав России разработал законопроект, в котором предлагает разрешить ввоз в страну незарегистрированных лекарств. Это касается препаратов для клиник Международного медицинского кластера (МММК) в Сколково.

По законопроекту, правомочием по регламентации процедуры выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов должны наделить Росздравнадзор. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Клиники-участники в таком случае обяжут уведомлять фонд Международного медицинского кластера о побочных эффектах и нежелательных реакциях, выявленных при приеме незарегистрированных в России лекарств. Фонд в свою очередь будет проверять качество импортируемых препаратов в лабораториях или в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Фото: Максим Платонов (архив)

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «Об обращении лекарственных средств» и «О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В прошлом году в России упростили порядок маркировки препаратов и создали центр лекарственного обеспечения граждан. В июле упрощенный порядок маркировки и прослеживания лекарств продлили до 1 февраля 2022 года.

Татьяна Демина