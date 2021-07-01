В России продлили упрощенный порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года

Фото: Максим Платонов (архив)

В России продлили упрощенный порядок маркировки и прослеживания лекарств еще на семь месяцев — до 1 февраля 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Решение принято в связи с повышенным спросом на лекарства и эпидемиологическую ситуацию в России. При этом с 1 июля упрощенный порядок не распространяется на медикаменты, ввозимые в страну, так как это не востребовано.

По упрощенному порядку аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить лекарства на баланс и выпустить в продажу, сообщается на сайте правительства РФ. Информация автоматически подтверждаются системой маркировки через проверку кода товара и данных участников.



Фото: Максим Платонов (архив)

Процедура повышает скорость операций с медикаментами, а также уменьшает риски возникновения дефицита лекарств в аптеках.

Напомним, постановление об упрощении мониторинга движения лекарств в правительстве РФ подписали в ноябре прошлого года. Упрощенный порядок должен был действовать до 1 июля этого года.



Татьяна Демина