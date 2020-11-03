В России упростили порядок маркировки препаратов и создали центр лекарственного обеспечения граждан

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении мониторинга движения лекарств. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, в аптеках и медицинских учреждениях можно будет выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления о поступлении препаратов. Раньше приходилось ждать подтверждения о регистрации лекарств в системе. Документом вводятся и упрощенные механизмы «обратной приемки лекарств» при их ввозе в Россию и обороте внутри страны. Они будут действовать до 1 июля 2021 года.

Кроме того, до 1 февраля 2021 года облегчаются все операции по движению маркированного товара внутри страны и при импорте. Обязанность по подаче сведений в систему сохраняется, но аптека имеет право производить дальнейшие операции с товаром, если не получила успешного ответа об обработке данных в течение 15 минут.

Фото: Маргарита Головатенко

Также Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального центра по лекарственному обеспечению граждан. Он займется закупками медикаментов в рамках федеральных программ для лечения пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом, а также вакцин, входящих в национальный календарь прививок.

Отметим, что сегодня же Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) принял решение сделать маркировку лекарств бесплатной.