В Казани обновляют указатели на остановках

В Казани обновляют информационные маршрутные указатели на всех трамвайных и троллейбусных остановках. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: t.me/metroelectrotranskzn

Новые указатели появятся на 128 остановках. По обращению пассажиров указатели появятся на остановках «Улица Химическая» и «Конно-спортивный комплекс». Все работы ориентировочно завершатся до середины октября. На трамвайных остановках по маршрутам №5 и №5а установят новые электронные табло.

В начале сентября генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков поручил рассмотреть возможность обустройства трамвайной остановки на улице Саид-Галеева у пересечения с Кремлевской набережной.