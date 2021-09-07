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В «Метроэлектротрансе» рассмотрят возможность создания трамвайной остановки возле Кремлевской набережной

14:15, 07.09.2021
В «Метроэлектротрансе» рассмотрят возможность создания трамвайной остановки возле Кремлевской набережной
Фото: t.me

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков поручил рассмотреть возможность обустройства трамвайной остановки на улице Саид-Галеева у пересечения с Кремлевской набережной. Об этом сообщает telegram-канал предприятия.

Соответствующее письмо подготовили в Комитет по транспорту Казани. После его рассмотрения организуют выездную комиссию, которая примет решение об обустройстве остановки.

Фото: t.me

Ранее казанские урбанисты предложили «Метроэлектротрансу» сделать трамвайную остановку на улице Саид-Галеева у пересечения с Кремлевской набережной. Для этого, по их мнению, нужно достроить тротуар и обустроить платформы.

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