Цена нефти Brent превысила $79 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена нефти марки Brent поднялась выше $79 за баррель впервые с октября 2018 года, таковы данные Лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе цена нефти Brent поднималась выше $78 за баррель, что также было рекордом с октября 2018-го. Так, цена нефти бьет рекорд вторую неделю подряд.

Недавно цена фьючерса нефти марки Brent достигала $75,02. Последний раз она поднималась выше $75 в начале августа. В июле цена нефти Brent опускалась ниже $69.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Реальному времени», могут ли обрушиться цены на нефть и сможет ли новая волна пандемии коронавируса уронить котировки.

Маргарита Головатенко