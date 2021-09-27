Цена нефти Brent превысила $79 за баррель впервые с октября 2018 года
Цена нефти марки Brent поднялась выше $79 за баррель впервые с октября 2018 года, таковы данные Лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.
На прошлой неделе цена нефти Brent поднималась выше $78 за баррель, что также было рекордом с октября 2018-го. Так, цена нефти бьет рекорд вторую неделю подряд.
Недавно цена фьючерса нефти марки Brent достигала $75,02. Последний раз она поднималась выше $75 в начале августа. В июле цена нефти Brent опускалась ниже $69.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Реальному времени», могут ли обрушиться цены на нефть и сможет ли новая волна пандемии коронавируса уронить котировки.
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