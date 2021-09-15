Цена нефти Brent превысила $75 впервые с 2 августа

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в ноябре этого года выросла на 1,93% на лондонской бирже ICE, сообщает ТАСС.



Так, стоимость фьючерса на торговой площадке достигла $75,02 за баррель по состоянию на 16.05 мск. Это на 1,88% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Цена нефти марки Brent находилась выше планки в $75 за баррель 2 августа. Что касается нефти марки WTI, она дорожает на 2,15%, то есть до $71,74 за баррель.

Фото: pixabay.com

Ранее цена на нефть Brent падала. В начале августа она опустилась ниже $70 за баррель впервые с 21 июля. Эксперты связывали это со вспышкой коронавируса в Китае. Однако прогнозировалось, что снижение будет недолгим.

В июле цена нефти Brent опускалась ниже $69.

Маргарита Головатенко