Цена нефти Brent поднялась выше $78 за баррель впервые с октября 2018 года

Цена нефти марки Brent поднялась выше $78 за баррель впервые с октября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE, пишет ТАСС.

На прошлой неделе цена фьючерса нефти марки Brent достигла $75,02. Последний раз она поднималась выше $75 в начале августа. В июле цена нефти Brent опускалась ниже $69.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Реальному времени», могут ли обрушиться цены на нефть и сможет ли новая волна пандемии коронавируса уронить котировки.



Татьяна Леухина