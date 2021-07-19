Цена нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с конца мая

Цена нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 31 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 19.47 (по мск) стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в сентябре 2021 года упала до $68,75 за баррель, то есть на 6,58%.

Напомним, вечером 5 июля цена на нее выросла на 1,1% и достигла $77 за баррель впервые с 29 октября 2018 года. Это произошло на фоне новостей о том, что министры стран ОПЕК+ отменили встречу, назначенную на тот день.



Татьяна Демина