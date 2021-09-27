Казанцев возмутили съемки клипа Нурминского на мосту Миллениум

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани водители возмутились съемками на мосту Миллениум. Возмущенный казанец снял на видео, как несколько полос моста оказались перекрыты во время съемок.

«Ездят в масках, какие-то товарищи, неизвестные личности перекрывают Миллениум. Где наши местные, руководство ГИБДД, которое блюдет законы? Мне очень интересно, почему они могут себе позволить такое», — возмущается казанец.

Фото: кадр видео из соцсети

В комментариях пользователи ответили автору, что неудобства связаны со съемками нового клипа рэпера Альберта Нурминского.

Год назад рэпер Нурминский выложил официальное видео на трек «Уходя гасите всех». В нем рэпер рассуждает о ролях героев и злодеев по принципу сценариев фильмов и приходит к выводу, который звучит в названии клипа.

Ольга Шагиева