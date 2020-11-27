Новости общества

08:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рэпер из Татарстана Нурминский выпустил клип на трек «Уходя гасите всех»

08:15, 27.11.2020
Рэпер из Татарстана Нурминский выпустил клип на трек «Уходя гасите всех»
Фото: скриншот

Рэпер Альберт Нурминский выложил официальное видео на трек «Уходя гасите всех». В нем рэпер рассуждает о ролях героев и злодеев по принципу сценариев фильмов и приходит к выводу, который звучит в названии клипа.

За последние сутки ролик набрал более 52 тысяч просмотров и около 9 тысяч отметок «нравится».

В конце октября сообщалось, что сразу два близких к Татарстану исполнителя выпустили свои клипы. Нурминский выложил официальное видео на трек «Я помню». Также на платформе появилась и новая работа Ирины Смелой — клип на композицию KAWAII.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультураТехнологииМедиа Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем